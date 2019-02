Présidentielle 2019 / Violence électorale : Abdou Mbow invite les 5 candidats à faire une déclaration commune pour des élections apaisées

L'honorable député, Abdou Mbow a fait face à la presse pour lancer un appel au calme et à la sérénité. C'est suite aux scènes de violences enregistrées à Thiès entre militants de Benno Bokk Yaakar (BBY) et ceux du Parti Rewmi qui ont occasionné des blessés dans les deux camps. Le mandataire de la coalition Benno Bokk Yaakar préconise une déclaration commune des 5 candidats (PUR, Rewmi, BBY, Pastef et APR). Car, fait-il noter : "C'est de notre responsabilité de travailler à la stabilité du pays".