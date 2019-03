Présidentielle 2019 / Urgent : Ousseynou Guèye arrêté puis libéré après audition

La cité du rail a vécu une journée émaillée par des émeutes à travers les différentes rues. Beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés ça et là. D'ailleurs c'est pourquoi, les forces de l'ordre ont débarqué à la mosquée de HLM route de Dakar pour entourer au moment de la prière du vendredi le jeune responsable de Rewmi à Thiès, Ousseynou Guèye.

Qui sera aussitôt arrêté après la prière avant d'être amené au commissariat de Nguenth pour y être entendu. Plus de peur que de mal, le jeune rewmiste sera entendu puis libéré vers les coups de 16 heures 17 heures.

D'après Ousseynou Guèye, " ils m'ont accusé à tort et sans preuve d'être l'instigateur de ces différentes émeutes qui se sont produits le jeudi à Thiès après la proclamation des élections".