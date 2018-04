Présidentielle 2019 / Thiès : Siré Dia engage la bataille de la réunification de la famille de l'APR

La permanence de l'APR sise à la cité Aiglons n'a pas désempli ce Week-end. Pour cause, Pape Siré Dia, responsable de l'APR et non moins Directeur Général de la Poste, a pris son bâton de pèlerin pour engager la bataille de la réunification de la famille l'APR du département de Thiès



Diverses personnalités et autres conseillers du parti y ont été reçus en audience par le leader de la coalition Benno Book Yakaar.



Il s'agit particulièrement de Ndiassé Kâ, maire de Cayar et de Momar Ciss maire de Keur Mousseu avec qui le Directeur Général de la Poste a eu des échanges très fructueux. Au menu des discussions, la vie du parti, et la consolidation de la base en perspective de la présidentielle de 2019 ont figuré en bonne place. Les deux édiles du département de Thiès se sont engagés à unir leurs forces pour faire triompher le président Macky Sall



Samba Thioub, par ailleurs ancien secrétaire permanent du Rewmi qui a choisi de rallier la cause du président Macky Sall, a lui aussi été reçu en audience spéciale par Siré Dia,en plus des conseilleurs et autres responsables locaux.



Avec cette série de rencontres, Siré Dia entend marquer son territoire dans le département de Thiès pour ainsi donner une victoire éclatante au président Macky Sall en 2019. Et selon son souhait, " Dès le premier tour..."