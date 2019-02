Présidentielle 2019 : Temps forts de la J12 de la campagne de Macky Sall entre Gandiaye, Kaffrine et Koungheul

La campagne électorale est à mi-chemin. Les convois rivalisent d’ardeur dans les localités de leur choix pour galvaniser les foules et appeler les électeurs au vote en leur faveur. Le camp présidentiel est de ceux-là. Ce jeudi 14 février, il était au contact des populations du Sine-Saloum, pour sa deuxième journée. Ayant passé la nuit à Kaolack après des meetings et des caravanes, le convoi de la Caravane de Benno bokk yaakar a été au contact des populations. Et c’est Gandiaye, qui a été la première étape de cette tournée. Après cette localité située à la sortie, dans le sens Kaolack/Fatick, le convoi de la Coalition présidentielle a pris la route de Mbirkilane, et ensuite cap sur Kaffrine.



Dans ce fief d’Abdoulaye Vilane, un grand meeting a été organisé par la coalition Benno bokk yaakar. Cette étape sera suivie d’un déplacement vers Koungheul. Là, la mobilisation était au rendez-vous. Et c’est Malem Hodar qui a été l’étape ultime de cette caravane. Une déclaration a été le mot de la fin pour cette douzième journée de campagne électorale. C e vendredi, après une dernière nuitée de la délégation qui accompagne le candidat, à Kaolack, Gossas, Diourbel, Guinguinéo et Bambey vont constituer les points de chute du convoi.