Présidentielle 2019 / Temps d’antenne des candidats : Les précisions du CNRA

La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 février 2019 commence le dimanche 3 février 2019 à 00 heure et prend fin le vendredi 22 février 2019 à minuit.

Selon l’article 8 de la loi portant création du CNRA : « Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions réglementées des médias audiovisuels pendant les campagnes électorales ».

Aux termes de l’article L0.129 du Code électoral : « Le nombre, la durée et les horaires des émissions, ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par l’organe de régulation des médias après avis de la CENA, des organes de presse, de l’audiovisuel public et des candidats ou de leur mandataire ».

En application de ces dispositions, le CNRA invite les candidats à l’élection présidentielle figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel, à participer ou à désigner leur mandataire, pour représentation, à la réunion prévue dans ses locaux, sise à l’Immeuble Tamaro – 10ème Etage - Rue Mohamed V x Jules Ferry, le samedi 26 janvier 2019 à 12 heures.

La rencontre sera l’occasion pour le CNRA, de déterminer, avec la RTS et les candidats ou leur mandataire, le temps quotidien à réserver à chaque candidat et pour procéder au tirage au sort pour l’ordre de passage des candidats à l’émission consacrée à la campagne électorale diffusée par l’audiovisuel public.



Compte tenu de l’importance de l’ordre du jour, la présence de tous est requise.

Ce communiqué tient lieu de convocation.

