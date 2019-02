Présidentielle 2019 : Tanor Dieng : ‘’On a le meilleur candidat pour la stabilité économique, politique et sociale’’

Leader du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng a magnifié, ce lundi 4 février 2019, l’accueil réservé au candidat de la Coalition présidentielle, Macky Sall. Concernant ce dernier, il a émis le vœu de tout faire, avec ses camarades et alliés pour lui offrir un second mandat. ‘’Notre seule ambition, c’est d’offrir un second tour au président Macky Sall au soir du 24 février, au premier tour. C’est cela le plus important pour nous. On a le meilleur candidat pour la stabilité économique, politique et sociale du Sénégal. C’est ce qui explique la razzia qu’il a fait au Groupe consultatif de Paris’’, a-t-il indiqué. Il dit, être avec ses autres alliés, conscients de la vision éclairée de Macky Sall pour le Sénégal pour le prochain quinquennat.On a vu la situation et avons vu qu’il a fait de bonnes choses en 7 ans, nous avons alors pris l’option de le réélire. Nous avons confiance en lui. Il n’y a qu’une seule option possible, c’est la victoire de Macky Sall au soir de l’élection présidentielle’’, a déclaré Ousmane Tanor Dieng, dans ses propos prononcés au grand meeting qui s’est tenu à Louga.