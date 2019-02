Présidentielle 2019 : Suivez "la marche orange" de Kaolack à Karang avec la Coalition Idy 2019.

Le cortège de la Coalition "Idy 2019" a rendu visite à quelques guides religieux de la région. Après les prières, il s'est dirigé dans une localité située à 8 kilomètres de Passy. Dans ce village de Abdou Yacine Fall, le leader de Rewmi a trouvé les militants et échangé avec eux sur le programme qu'il déroule. Il est ensuite arrivé à Sokone où le maire les a accueilli avant de parcourir quelques localités et de visiter la demeure du khalife de Sokone, Thierno Oumar Dème et ensuite filer directement à Karang. Le cortège a fini sa caravane d'aujourd'hui à Porokhane, lieu historique d'une figure emblématique : Sokhna Mame Diarra Bousso...