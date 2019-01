Présidentielle 2019 : Sonko exige que les candidats qui remplissent les conditions puissent participer à l'élection sans parrainage

Conformément à la posture prise par les membres de l'opposition réunis au sein du Front de résistance nationale (FRN), le candidat à la candidature Ousmane Sonko, estime que tout candidat remplissant les critères exigés doit pouvoir être candidat. Le président de Pastef et de la nouvelle coalition "Sonko Président" dénonce un système du parrainage pervers, car utilisé comme outil d'élimination politique dont se sert le régime au pouvoir contre ses adversaires politiques.



Dès lors, un bras de fer s'annonce entre oppostion et pouvoir, en ce début de pré-campagne coïncidant avec la vérification et la validation définitive des parrainages. Une vingtaine de candidats potentiels devraient entamer ce combat. Pour ce qui est de sa candidature, Ousmane Sonko a déclaré que : " Seul Allah le tout puissant peut empêcher ma candidature, nous serons candidat à la présidentielle n'en déplaise à Macky Sall..."