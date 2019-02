Présidentielle 2019 : Serigne Thierno Ngom bat campagne à Guinguinéo et mobilise lors du meeting du candidat Macky Sall

Le président du Mouvement Républicain pour la Citoyenneté et le Développement/ Nawlonté et ses militants ont aussi pris part à la grande mobilisation réservée au candidat Macky Sall qui a présidé un meeting ce vendredi à Guinguinéo.

D'après Serigne Thierno Ngom, le MRCD/ Nawlonté, qui est implanté dans plusieurs localités du pays notamment à Touba, Dakar, Guinguinéo etc, œuvre pour la réélection du président Macky Sall au soir du 24 février 2019. C'est pourquoi, le responsable moral du MRCD de lancer un appel à tous les électeurs de ce département pour que le président Macky Sall puisse gagner largement dans cette zone...