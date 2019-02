Présidentielle 2019 / Saint-Louis : "Ce qui s'est passé à Tamba n'honore pas notre démocratie" (Zahir Fall, société civile)

Les incidents qui ont émaillé la campagne électorale à Tamba faisant deux morts, continue toujours de susciter des réactions tant du côté des acteurs politiques que de la société civile.

À Saint-Louis, le coordinateur du mouvement Walu Ndar, Zahir Fall, par ailleurs point focal de la société civile à Saint-Louis, déplore ces évènements tragiques.

"Nous condamnons ces actes avec fermeté. Et nous regrettons la mort d'homme et les blessés graves. La presse joue un rôle capital dans le traitement de l'information et pour la consolidation de la démocratie, donc elle devait être épargnée de ces affrontements."

Le membre de la société civile invite par ailleurs les militants tout comme les responsables des partis politiques à œuvrer pour la consolidation de la paix sociale dans le pays.

"Nous invitons les responsables politiques, notamment la population sénégalaise, au dépassement et à la grandeur. Car le Sénégal est un et indivisible. La campagne est éphémère et passagère, alors mettons en avant le seul parti qui nous unit tous, c'est à dire le Sénégal", invite Zahir Fall.

D'autre part, le coordinateur du mouvement Walu Ndar salue les décisions prises par le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye.

"Ce qui a été fait par le ministre de l'intérieur est un acte à saluer et mieux vaut tard que jamais. On devait commencer par ça, mais hélas".

Quant à l'application des mesures prises par le ministre de l'intérieur, Zahir Fall exhorte les autorités à veiller davantage à leur application définitive sur le terrain...