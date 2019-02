Présidentielle 2019/Rufisque : « nous avons relevé le défi de l'unité, celui de la proximité et celui de l'adhésion » (Ismaïla Madior Fall)

Une semaine après le début de la campagne électorale, pour la présidentielle du 24 Février 2019, le Professeur Ismaïla Madior Fall, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et responsable politique de l'APR à Rufisque, s'est dit très satisfait de la situation politique qui prévaut dans le département et des résultats obtenus jusqu'ici. Selon lui, leur coalition a relevé le défi de l'unité, le défi de la proximité et le défi de l'adhésion . Il s'exprimait hier, Mardi 11 février lors de sa rencontre d'évaluation et de remobilisation avec les jeunes.