Présidentielle 2019 / Rufisque : Souleymane Ndoye expose les avancées notées dans le secteur de la pêche.

La stratégie adoptée par les responsables politiques de la coalition BBY de Rufisque est basée sur des thématiques, en plus des visites de proximité et autres visites de courtoisie vers les grands électeurs, pour la victoire de leur candidat, Macky Sall dès le 1er tour au soir du 24 Février.



Ce dimanche 10 Février 2019, c’est la commune de Rufisque qui était à l’honneur. En effet, M. Souleymane Ndoye, président du conseil départemental, à la tête d’une forte délégation, a sillonné les quartiers de Diokoul peuplés en majorité de pêcheurs. Avec des détours au quai de pêche, ils ont rencontré les femmes transformatrices, les mareyeurs, les constructeurs de pirogue. Partout où ils sont passés, ils ont expliqué aux populations les avancées notées dans le secteur de la pêche et les nombreux efforts consentis dans le secteur.