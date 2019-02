Présidentielle 2019/Rufisque : « Les jeunes constituent la partie de l’électorat la plus exigeante! » Ismaïla Madior Fall (APR)

Dans sa stratégie de campagne, le Ministre de la Justice et responsable politique de l’APR à Rufisque, accorde une importance particulière aux jeunes. Ces derniers, dira-t-il, « contrairement aux adultes, ne peuvent pas comparer ce qu’a fait le Président Macky Sall en sept ans par rapport à ce qui a été fait par ses prédécesseurs. » En outre, les jeunes « même s’ils ne sont pas majoritaires sur le fichier, peuvent véritablement peser sur la balance. » Pour toutes ces raisons, le responsable politique de l’APR pense qu’il faut convaincre les jeunes à donner un second mandat à Macky Sall au soir du 24 Février. Ainsi il a tenu à outiller ses poulains, qui sont sur le terrain, afin qu’ils puissent répondre à leurs nombreuses interpellations. Selon lui, « les jeunes constituent la partie de l’électorat la plus exigeante »...