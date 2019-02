Présidentielle 2019/Rufisque : La longue marche d’Ismaïla Madior Fall pour la réélection de ’’son candidat Macky Sall’’ dès le 1er Tour au soir du 24 Février. (Images)

Le ministre de la justice a démarré sa campagne par des visites de proximité dans la commune de Rufisque Est, notamment dans le vaste quartier d'Arafat. Ces visites l'ont mené chez l'imam de la grande mosquée entouré des notables qui a formulé des prières pour une campagne apaisée et une victoire de son candidat, M. Macky Sall. Ensuite Ismaïla Madior et son équipe ont rencontré les familles qui l'ont remercié pour les actions sociales qu’il mène avant de s'engager à soutenir le candidat Macky Sall dès le 1er tour au soir du 24 février. Dans le cadre de ses visites de proximité, Ismaïla Madior Fall était ce mardi à la cité Sococim et à Gouye Mouride, dans la commune de Rufisque Est. Aux différentes étapes de ses visites Ismaila Madior Fall a rencontré les autorités religieuses, les notables, les femmes et les jeunes.



Après des échanges avec ces différentes catégories, des prières ont été formulées pour un scrutin apaisé par les religieux tandis que les femmes et les jeunes des quartiers visités ont exprimé leur engagement auprès du ministre pour la réélection du Président Macky Sall au soir du 24 février 2019.