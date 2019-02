Présidentielle 2019/Rufisque : Ismaïla Madior Fall sillonne les quartiers de Santhiaba, Diorga et Colobane.

Visite de proximité à Santhiaba et à Diorga dans la commune de Rufisque Nord et à Colobane à Rufisque Est, les populations sorties en masse soutiennent le Président Macky Sall derrière Ismaïla Madior Fall. Ce dernier après avoir vanté le bilan de son candidat sur le plan économique et social, a annoncé un programme spécial de 25 milliards pour régler la question de l'assainissement. Ismaïla Madior a également promis la construction de voies secondaires à l'intérieur de la ville, dans le cadre de Promovilles.