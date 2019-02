Présidentielle 2019/Rufisque : Ismaïla Madior Fall salue l’unité au sein de BBY et encense les responsables.

Invité par Modou Marème Ndoye et des responsables de Rufisque Ouest, Ismaïla Madior Fall est longuement revenu sur l’unité qui prévaut au sein de la majorité présidentielle. En meeting de proximité organisé à Rufisque Ouest, le responsable politique de l’APR de Rufisque, le garde des Sceaux, Ministre de la justice, a salué l’implication de tous les responsables avec « Alioune Mar, maire de la commune et Souleymane Ndoye, député, président du conseil départemental qui abattent un travail remarquable et qui sont soutenus dans cette tâche par des jeunes comme Modou Marème Ndoye, Matar Ndoye. »