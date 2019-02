Présidentielle 2019/Rufisque : « À Rufisque on se plaint beaucoup du TER, mais … » Ismaïla Madior Fall (APR)

Le Train Express Régional (TER) cause, on le sait, beaucoup de désagrément du côté des populations. Pour préparer ses poulains qui sont constamment sur le terrain, M. Ismaïla Madior Fall, Ministre de la Justice et responsable politique de l’APR, a tenu à livrer quelques éléments de clarification. « À Rufisque on se plaint beaucoup du TER, mais les choses vont changer avec les échangeurs qui seront installés ». a-t-il dit. Il reviendra par ailleurs sur les efforts consentis par l’État du Sénégal pour le dédommagement des déguerpis, « même s'il reste encore à faire... »