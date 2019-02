Présidentielle 2019 / Randonnée pédestre : "And suxxali Thiès " privilégie les visites de proximité pour sensibiliser les populations sur l'importance de donner un second mandat à Macky Sall.

Conformément aux directives de son candidat, Macky Sall, le président de " And Suxxali Thiès", Habib Niang, a décidé de faire des visites de proximité afin de mieux sensibiliser les populations sur les réalisations du président sortant. Non sans souligner : " j'ai décidé de ne pas faire de meeting, mais plutôt une campagne de proximité. " Et d'ailleurs, dit-il, ''c'est pourquoi j'organise des randonnées pédestres dans les différents quartiers de la cité du rail.''