Présidentielle 2019 / Présence de Wade : Ismaïla Madior Fall invite ses camarades de la majorité à « ne pas se laisser distraire »

À l’accueil de Me Wade, qui a sillonné les rues de Dakar, il n’y avait pas que des militants du Pds et autres sympathisants du pape du Sopi. Il y avait aussi, et pour le regretter, des militants de la majorité présidentielle, qui par endroits, comme à Rufisque, a failli créer une tension. Le Garde des Sceaux, responsable politique de l’APR à Rufisque, M. Ismaïla Madior Fall, invite ses camarades « de la majorité présidentielle à ne pas se laisser distraire par Wade et de s’occuper de l’essentiel qui est d’aller vers les populations, partager avec eux sur le bilan du chef de l’État, comme il nous l’a demandé. » Il profitera de l’occasion pour inviter son candidat, M. Macky Sall « après sa réélection au soir du février », à réfléchir sur un « projet de loi sur le statut de celui ou de celle qui a eu à présider aux destinées de la nation Sénégalaise. » Pour rappel, au 5ème jour des visites de proximité Ismaïla Madior était à Arafat et Castors dans la commune de Rufisque Est. Des visites dédiées aux jeunes et au cours desquelles le ministre s'est employé à expliquer aux jeunes les raisons de porter leur choix sur son candidat. Ces derniers après ces échanges lui ont assuré leur soutien pour la réélection de Macky Sall...