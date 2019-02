Présidentielle 2019 : Pape Alioune Diallo et Talla Sylla à l'assaut du 3ième plus grand centre de vote de Thiès

Le responsable politique de l'Alliance pour la République à Thiès par ailleurs un des initiateurs et membre de la Convergence pour une Majorité Présidentielle (CMP), Pape Alioune Diallo et le maire de ville, Talla Sylla ont battu campagne ensemble. Les deux responsables de la mouvance présidentielle ont battu le macadam du Rond point Angle jusqu'à la pharmacie Camp.

Ainsi, ils ont procédé a des visites de proximité autour du troisième plus grand centre de vote, Abdoulaye Yakhine au quartier de Thiès. Ensuite, ils ont

« Nous avons respecté les consignes de notre leader, Macky Sall qui nous a instruit à tous les responsables de travailler dans l'unité la main avec tous les membres de la mouvance présidentielle. Pour cette présente campagne 2019, il nous aussi demander de faire des visites de proximité afin de sensibiliser les populations sur l'importance de réélire le Candidat Macky Sall », a tenu à expliquer Pape Alioune Diallo.