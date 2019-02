Présidentielle 2019 - PUR : Issa Sall a rendu visite à Khalifa à Rebeuss ce matin

Pour sa 2ème journée de campagne, El Hadj Issa Sall a été à la prison de Rebeuss pour rendre visite à l'ancien maire de la ville de Dakar Khalifa Sall. Un geste hautement symbolique, dans ce contexte de campagne électorale où les alliances et les ralliements vont bon train. Le Professeur Sall a reiteré son soutien à l'ex édile de Dakar : " Je suis venu rendre visite à mon ami Khalifa Sall, qui n'a pas sa place dans ce lieu... Son séjour carcéral me rappelle celui d'un certain Nelson Mandela", a t-il déclaré dans un premier temps.





Dans cette lancée, le candidat à la présidentielle s'est dit engagé à restaurer l'équilibre des pouvoirs : " Vous savez tous que dans toute république il y'a trois pouvoirs qui sont les piliers d'un État de droit. Le président Macky s'est arrogé le droit d'accaparer le pouvoir exécutif et judiciaire, il ne devrait plus siéger au Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil supérieur de la magistrature devrait être un spécialiste de la justice... Dès mon accession au pouvoir, le pouvoir judiciaire sera libre et autonome", rajoute t-il.



La question relative à la situation carcérale des détenus a été également évoquée par Issa Sall qui compte proposer une solution de libération conditionnelle pour désengorger les prisons.



À signaler que le candidat du PUR écarte pour l'instant toute forme de coalition en vue de la quête du pouvoir. Dès lors, cette visite à Khalifa Sall reste dans le cadre de la courtoisie politique. Pour précision, sa déclaration a été interrompue par les gardes pénitentiaires, alors qu'il se trouvait juste devant la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss pour le compte du journal de la campagne avec uniquement la RTS...