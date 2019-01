Présidentielle 2019 : Ousmane Sonko appelle à un financement populaire de sa campagne par ses militants et sympathisants

Un militant un bailleur, c'est la philosophie du candidat Ousmane Sonko qui veut engranger des fonds de campagne propres et transparents. Pour ce faire, il en appelle à l'engagement de ses militants et sympathisants pour un autofinancement total. D'ailleurs un projet du genre est déjà sur pied, a révélé le leader de Pastef, avec "Bokk na" qui a permis de mobilier une grande partie du fonds de roulement de son parti. Ceci pour éviter toutes formes de financement occultes émanant des lobbies et autres origines douteuses, explique t'il lors de la cérémonie de lancement de la coalition "Sonko Président"...