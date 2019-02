Présidentielle 2019 / Ndindi : Ousmane Sonko mise sur la jeunesse !

Décidément, partout, dans cette campagne, où passe le cortège de Ousmane Sonko, la jeunesse se montre très engagée pour la cause du "benjamin" des cinq candidats en lice.

Le président de la coalition "Sonko Président" les exhorte ainsi à bien faire passer le message aux plus vieux avant de rappeler que cette même jeunesse fait 65% de la population et qu’elle peut bien faire tomber Macky Sall au premier tour.