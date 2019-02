Présidentielle 2019 / Meeting de ralliement : Abdoulaye Ndiaye Ngalgou puise dans les jardins du Grand Parti, de Bokk Gis Gis et du PDS

Le responsable du mouvement "And Défar ", Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ratisse large en ce moment crucial de la campagne présidentielle 2019. Le président de "And défar" a organisé un grand meeting de ralliement à Darou Khoudoss (Tivaouane) pour ses désormais frères de parti ou les populations des villages de Thiabrouss, Gniangué Wade et Diobass ont presque tous convergé.