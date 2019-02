Présidentielle 2019 : Mbaye Dione mobilise le département de Thiès pour la victoire de Macky Sall au premier tour

Après le passage dans les communes de Tassette et Touba Toul de son impressionnante caravane, le maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, responsable régional de 'Afp était ce vendredi l'hôte de l'honorable Haut conseiller des collectivités territoriales, Talla Diagne, par ailleurs maire de la commune de Thiénaba.

Partout où la caravane est passée, la mobilisation a été à son comble et le discours convaincant, car basé sur les réalisations concrètes du Candidat Macky Sall. Le point d'orgue de la caravane a été l'étape de Keur Yaba Diop, le village natal de l'honorable député Mamadou Diop Decroix où la délégation a effectué la prière du vendredi et a recueilli les prières de l'imam qui a magnifié les réalisations du Candidat Macky Sall, mais aussi le travail remarquable des maires Talla Diagne et Mbaye Dione qui est apprécié partout dans le département pour leur leadership avéré et leur constant engagement auprès des populations...