Présidentielle 2019/Mbao : « La messe est dite... Nous n’avons pas peur de l’opposition » (Abdou K. Sall)

À moins de deux semaines du scrutin pour la présidentielle du 24 Février 2019, la campagne électorale bat son plein. À Mbao, la majorité présidentielle avec à sa tête l’infatigable Abdou Karim Sall, est plus que jamais confiante de la victoire de son candidat Macky Sall dès le 1er tour. Selon lui, « la messe est dite! Nous allons gagner le département de Pikine, le département de Dakar et avec ce que nous avons vu à Matam et à Podor et partout où le président est passé, on est sûr de notre victoire... » Par ailleurs, le responsable politique de l’APR se dit nullement ébranlé par l’opposition : « nous n’avons pas peur de l’opposition », a-t-il conclu...