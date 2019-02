Présidentielle 2019 / Maty Senghor Bèye : « Depuis que Macky Sall est au pouvoir le mot pénurie est en pénurie »

La présidente du Réseau des Enseignants et Enseignantes de l'Alliance Pour la République (APR) à Thiès, coordinatrice du mouvement de l'Alliance Nationale pour un Développement Endogène (ANDE) en collaboration avec le mouvement Solidarité Citoyenne " Defar Sa Gox " de Charles Émile Adou Cissé ratisse large dans la commune de Thiès-Est pour la réélection de son candidat Macky Sall. Contrairement à ses frères de parti, cette militante authentique a pour sa part opté pour " l'efficacité dans la démarche. " D'ailleurs, dans le cadre de sa campagne de proximité, elle a rendu visite à 7 cellules dans les quartiers de Silmang Cité Senghor, Darou Salam 1 et 2, qui sont des zones stratégiques. Lesquelles, constituent des bastions du parti Rewmi d'Idrissa Seck qui gagnent les centres de vote desdits quartiers avec des écarts de voix considérables. Elle compte à travers cette stratégie, organiser ces jeunes et femmes afin qu'ils deviennent de potentiels électeurs, mais aussi des relais. D'après Maty Senghor Bèye, " depuis que Macky Sall est au pouvoir, le mot pénurie est en pénurie... "