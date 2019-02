Présidentielle 2019 : Marième Sall descend aux Parcelles avec Amadou Ba

Le délégué de Benno à Dakar a enregistré hier une descente de taille dans son fief. Pour la première fois depuis le début de la campagne, Marième Sall a effectué une descente officielle aux Parcelles à côté d'Amadou Ba. Ce, dans une belle ambiance avec une mobilisation monstre mais aussi les prestations des artistes Pape Diouf, Bidew Bou Bess, Fatou Guéweul, Khady Mboup etc. "C'est avant-hier que j'ai su que la Première dame sera aux Parcelles pour démarrer sa campagne", a affirmé Amadou Ba qui a martelé tout l'amour du Président Macky Sall pour la banlieue.

"La première Dame a commencé sa campagne ici aux Parcelles Assainies , donc on doit redoubler d'efforts pour avoir un résultat satisfaisant. On a plus de 90.000 électeurs, toutes les forces politiques sont aujourd'hui avec le Président Macky Sall. Je vous témoigne l'appui qu'il m'apporte dans mon travail et maintenant pour le remercier je veux que vous lui donniez une victoire dès le premier tour au soir du 24 février et je sais que ce sera le cas ", affirme le ministre de l'Économie, du Finance et du Plan. Concernant les financements de la délégation pour l’entreprenariat rapide (DER), Amadou Ba a annoncé que Dakar allait recevoir 5 milliards de F cfa tout en assurant que les dossiers retenus allaient bientôt recevoir leurs financements.

"le Président nous a dit devant Mbaye Ndiaye que son seul souci c'est Dakar et je lui ai répondu qu'unis, et avec le travail qu'il a abattu, il aura une victoire dès le premier tour", révèle Amadou Ba qui est revenu sur toutes les réalisations de Macky Sall dans la commune. Très en verve, le ministre des Finances ajoute : " Il faut que les candidats qui ont passé le parrainage sachent, cette semaine même, qu'ils ne peuvent pas diriger le pays. le peuple n'a pas confiance en eux. occupons le terrain. Tout le programme de ces gens se résume à l'insulte ".

Pour sa part, Marième Sall a remercié les populations des Parcelles pour l'accueil chaleureux en plus de donner rendez-vous aux Oulémas, Imams et Sages des Parcelles, samedi, chez elle à Mermoz, pour discuter avec eux.