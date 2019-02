Présidentielle 2019 : Mansour Faye rassure les commerçants du marché Tendjiguène et raille l'opposition Saint-Louisienne 　

En caravane ce matin dans certains points focaux de rencontre des commerçants de la capitale Nord, notamment au marché Tendjiguène, le maire Mansour Faye, coordinateur du comité électoral communal de Saint-Louis, a rassuré les commerçant sur la construction prochaine de leur marché.



Selon le maire, toutes les études sont bouclées et seuls quelques réglages restent à faire pour boucler le financement global qui était estimé à plus de 9 milliards.



Un projet majeur qui va améliorer davantage les conditions de travail des commerçants en plus des efforts déjà consentis avec l'érection du marché de portable à Sor.



Le maire a profité de cette occasion également pour lancer des piques à l'opposition Saint-Louisienne. "Je ne vois même pas d'opposition, moi je ne les rencontre pas à Saint-Louis depuis le début de la campagne. Ce qui dit qu'il n' y pas de force résistante à notre victoire", lance le ministre de l'hydraulique, sourire aux lèvres.