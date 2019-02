Présidentielle 2019 / Mamour Diallo : « Il est plus sûr pour nous Sénégalais de renouveler notre confiance à Macky Sall »

Le directeur des Impôts et Domaines, Mamour Diallo, dans un bref discours prononcé à Louga, à l’occasion d’un meeting du candidat de la coalition présidentielle, a estimé que l’intérêt du peuple se trouvait dans l’élection pour un second mandat de Macky Sall.



‘’Il est plus sûr, pour nous de renouveler notre confiance au président Macky Sall. Ce, en lui offrant un second mandat dès le premier tour au soir du 24 février 2019’’, a indiqué Mamour Diallo, directeur des Domaines. Qui trouve que les réalisations faites par le candidat de la mouvance présidentielle ne sauraient faire l’objet d’une quelconque contestation. ‘’Vos réalisations sont visibles et palpables. Permettez-moi de vous nommer, monsieur le président de la République, ‘’le président révolutionnaire’’. Ce nom s’explique bien. Parce que, poursuit-il, en 7 ans vous avez réalisé un bilan qu’aucun de vos prédécesseurs n’a pu faire au Sénégal encore moins en Afrique’’, a-t-il déclaré à Louga, devant Macky Sall, en ce deuxième jour de la campagne électorale.