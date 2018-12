Présidentielle 2019 : Mamadou Lamine Diallo a déposé sa caution et annonce...

Mamadou Lamine Diallo, le député et leader de Tekki sera bel et bien candidat à la prochaine présidentielle. Il a déposé sa lettre de caution à la caisse de dépôt et consignation le 3 Décembre dernier." J'ai choisi d'attendre l'inhumation de mon frère le Grand Patriote Sidi Lamine pour annoncer que j'ai déposé ma caution pour l'élection présidentielle de février 2019 le lundi 3 décembre et obtenu l'attestation le mardi 4 décembre 2018" nous a t'il confirmé...