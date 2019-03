Présidentielle 2019 / Mamadou Diagne Sy Mbengue : « Dama beug nguén khamni Tivaouane gui kén dotou ko doxal bayilén »

Le maire de Tivaouane et président du comité électoral communal, Mamadou Diagne Sy Mbengue a fait face à la presse pour féliciter le Président Macky Sall, mais aussi ses militants et sympathisants. Lesquels n'ont ménagé aucun effort en faisant des visites de proximité, des caravanes et du porte à porte pendant la campagne présidentielle 2019 pour la réélection de leur leader. " Dama beug nguén khamni Tivaouane gui kén dotou ko doxal bayilénn", a promis Mamadou Diagne Sy Mbengue.