Présidentielle 2019 : Macky Sall promet, une fois réélu, de relancer le transport ferroviaire Dakar/Bamako

Le président de la Coalition Benno Bokk Yakaar, Macky Sall, a fait savoir aux populations de Goudiry, une localité de la région de Tambacounda qu’il n’attendait pas moins de 75% des votes à l’issue du scrutin du 24 février prochain. En campagne électorale dans la région orientale, il leur a fait savoir sa volonté d’inscrire, une fois réélu, la réhabilitation du chemin de fer reliant Dakar/Bamako en passant par Goudiry et Kidira, parmi les priorités.

‘’Je vous ai promis, après la présidentielle, que la route Goudiry/Tamba et celle reliant Goudiry à Kidira seront réalisées. Elles constitueront un moyen de renforcement des pistes de production. Nous réhabiliterons la voie ferrée qui passe par Goudiry, Kidira jusqu’à Bamako. Cela demeure une de nos priorités pour notre deuxième mandat’’, a confié le président de la coalition présidentielle.



Macky Sall qui a exprimé sa satisfaction d’avoir été à Goudiry, de reconnaître qu’il y a ‘’beaucoup de choses qui ont été faites. Mais, il reste encore beaucoup à faire ici. La localité sera aussi dotée, dans chaque département du Sénégal, un Espace numérique ouvert (Eno) ; un Centre de formation professionnelle pour les jeunes et un programme de renforcement de capacité pour les femmes’’.