Présidentielle 2019 : Macky Sall promet de refaire de Tamba un hub ferroviaire.

La réhabilitation du chemin de fer va être une réalité, si les Sénégalais venaient à lui renouveler leur confiance. Cela est ressorti des propos du président Macky Sall, candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar, face aux populations de Tambacounda. En ce vendredi marquant la 6e journée de sa campagne électorale, Macky Sall a promis de faire en sorte que Tamba redevienne ‘’un hub ferroviaire’’. Cela passe par la relance du chemin de fer Dakar/Bamako.



La localité aura son université au cours de son second mandat. Ainsi qu’un Espace numérique ouvert (Eno), un centre de formation professionnelle pour les jeunes. Structure de formation qui prendrait en charge tous les métiers des mines et tout ce qui concerne la région de Tambacounda.



‘’Nous avons déjà gagné Tambacounda. Donc, au soir du 24 février 2019, les cadres des structures politiques locaux et les populations debout comme un seul homme vont me donner une éclatante victoire. Et Tambacounda sera émergent’’, promet-il.