Présidentielle 2019 : Macky Sall chambrant ses adversaires: ‘’Durant la campagne on voit même des taxuraankat s’agitait’’

Macky Sall continue d’ironiser quelques-uns de ses adversaires. ce vendredi à Guinguinéo où il a été avec son convoi, le candidat de la coalition présidentielle a tourné en dérisoire ces acteurs politique engagé dans la course vers le palais présidentiel. Mais il a tenu à inviter les populations locales à plus de vigilance vu que, selon lui, des taxuraankat (troubadours) aspirent, de nos jours à gérer le pays.



‘’J’estime que les jeunes et les femmes ne se laisseront pas divertir par des campagnes électorales. Parce que durant une campagne on voit du n’importe quoi. On peut même perdre la tête en plein journée. Parce qu’on voit n’importe qui s’agitait : des taxuraan katyi, (..) etc. n’empêche cela ne doit pas vous empêcher de voir de vous-même qui de nous tous mérite le plus votre confiance’’.



A l’endroit des populations de Guinguinéo, il a annoncé des projets d’envergure pour mieux développer l’économie locale. ‘’Nous avons tous que Géo abritait la deuxième plus grande gare du Sénégal après Thiès. Je voudrais rendre à votre localité sa place d’antan. Mais le plus important est que nos relations avec le Mali ne peuvent être des meilleures sans la réhabilitation du Chemin de fer Dakar Bamako qui nécessairement aura comme base logistique principale ici à Géo. Tout est prêt. Les financements sont disponibles, donc nous n’attendons que notre victoire au soir du 24 février pour engager les chantiers du nouveau quinquennat’’, a dit Macky Sall. Avant de relever sa volonté de créer une gare ferroviaire ; un centre de formation pour l’enseignement de métiers ferroviaire ; la réalisation d’un port sec, mais surtout Géo sera un hub dans le domaine des logistiques et du transport’’.