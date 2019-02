Présidentielle 2019 : Macky Sall avertit Me Wade : « L’Etat prendra toutes ses responsabilités! »

Les menaces proférées par Me Abdoulaye Wade ont trouvé leur réponse, ce vendredi 15 février 2019, à Diourbel. Macky Sall qui était hôte du Baol a annoncé sa volonté d’engager la responsabilité de l’État contre toute menace d’où qu’elle puisse venir.



Aux populations de Diourbel, et à l’ensemble des Sénégalais, le candidat de la Coalition Benno bokk yakaar, par ailleurs, président de la République sortant, a demandé d'aller voter dès les premières heures de la matinée.

‘’Mon seul souhait, c’est de vous voir le 24 février prochain très tôt dans les centres de vote. Il ne se passera rien. C’est notre rôle, l’État prendra toutes ses responsabilités pour que le vote puisse se dérouler sur l’ensemble du territoire sans heurt. Que personne n’exerce de la pression sur vous. Faites ce que vous avez à faire : Allez voter, le reste on en fait notre affaire’’, a-t-il déclaré dans ses propos tenus au meeting.