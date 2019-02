Présidentielle 2019 : Macky Sall aux Podorois : « Si vous me renouvelez votre confiance... »

Sa 3e journée de campagne, Macky Sall l’a bouclée à Podor, ce mardi 5 février 2019. Candidat de la majorité présidentielle, il a sollicité les suffrages des populations du département de Podor. Et leur a fait savoir sa volonté de les suivre au soir du 24 février 2019, pour recenser ‘’les excellents résultats’’ qui lui parviendront en direction de Podor, s’il plaît à Dieu.



Il a aussi demandé aux populations locales de lui renouveler leur confiance pour lui permettre de réaliser certains projets pour la jeunesse Podoroise. ‘’Si vous me renouvelez votre confiance, nous allons ériger ici à Podor un Espace numérique ouvert (Eno), une Université virtuelle (Uvs), entre autres. Mais, dans le cadre de la modernisation des cités religieuses, ledit département ne sera pas oublié, a aussi promis le président Macky Sall.



Il a indiqué que ‘’des revendications qui datent de plus de 70 ans ont trouvé une réponse pertinente’’. Ainsi, ‘’Podor sera un département émergent avec une agriculture modernisée et une horticulture destinée à l’exportation. Podor est au cœur du Fouta. C’est une localité traditionnelle et demeure une terre d’érudition. Et, poursuit-il, ce n’est pas un hasard si beaucoup d’érudits ont fait leurs humanités dans cette localité.



Macky Sall qui a mis l’accent sur la forte mobilisation, a salué l’unité des leaders du département de Podor. Laquelle unité, renseigne-t-il, a permis au candidat d’avoir un raz de marée à son meeting de Podor. Il a noté, dans la même lancée, avoir vu une foule beaucoup plus importante dehors comparée au public présent dans le stade. ‘’Votre mobilisation a été une mobilisation exceptionnelle’’. Toutes choses qui ont égayé le président Macky Sall au point qu’il a dit être ‘’tellement content’’ qu’il est ‘’prêt à passer la nuit à Podor, dans le stade, avec le public’’.