Présidentielle 2019 / Macky Sall à Niasse : ‘’Vous êtes de ces aînés qui savent accepter la volonté divine’’

Me Abdoulaye Wade continue d’essuyer les tirs du candidat de la Coalition présidentielle. Macky Sall lui en veut pour avoir tenté de semer la révolte dans le pays. En meeting à Nioro, il a tressé des lauriers sur la tête de Moustapha Niasse, leader de l’Afp (Alliance des forces et du progrès) qui, avec d’autres acteurs politiques locaux, lui ont réservé un accueil chaleureux.



‘’Président Moustapha Niasse, ma ngi lay guërëm ndax book na ci mag yu bax yi nga xam nee nangu naniou dogalu Yallah’’ (je vous remercie parce que vous êtes de ces personnes âgées qui savent accepter la volonté divine’’, a dit le Candidat de la Coalition Benno bokk yakaar (Bby).



Macky Sall, dans la même dynamique de tirer sur ces adversaires qui tente de dénigrer son bilan, surtout concernant les efforts consentis dans la gestion de l’arachide, poursuit : ‘’Deg na sax si mbirum guertee gi, niou naan sama gouvernement bi ay cunee la niou ! aay bu cunee yeup done def li niouy def … ? (On me traite, concernant l’arachide, d’être un incapable. Je me demande comment serait notre pays si mes prédécesseurs avaient fait autant que moi ?’’), s’est-il interrogé en guise de réponse à ses pourfendeurs.