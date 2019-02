Présidentielle 2019 / Macky Sall : ‘’Personnellement, les adversaires ne m’inquiètent pas’’

Bounkiling, un département de la Casamance a reçu la visite du président de la Coalition Benno bokk yakaar. Macky Sall a dit tout le plaisir qu’il a de revenir à Bounkiling. Bounkiling dont les réalisations de son régime montrent qu’il va figurer parmi les plus importants départements en terme d’infrastructures sociales’’. Mais il a appelé les acteurs politiques locaux, à l’unité.



‘’J’appelle les responsables vers l’unité. Personnellement, les adversaires ne m’inquiètent pas. Ce qui me préoccupe, c’est l’unité des responsables. C’est l’unité qui m’intéresse le plus’’, a dit le candidat de la Coalition présidentielle. Et selon lui, la campagne montre que tout est fini’’.