Présidentielle 2019 / Macky Sall : "Kula jox ndeki ak agne, sula diguee reer, nga war ka gëm!"

À la recherche d’un second mandat, le président sortant s’est lancé dans une campagne de charme pour séduire l’électorat sénégalais. ‘’Neena niou kula jox ndeki ak agne, sula diguee reer, nga war ka gëm (Si une personne vous offre le petit-déjeuner et le déjeuner, vous n’avez pas de raison de douter de sa parole s’il vous promet un dîner). Quand je me rends au Walo, je ne courbe point l’échine. On a entamé des projets ensemble. Et ce n’est que le début. Le meilleur reste à venir!’’, a dit Macky Sall aux populations de Dagana, Richard Toll, Rosso et Gnith.

Ce dernier, avec sa casquette de candidat de la Coalition présidentielle (Benno bokk yakaar) a mis à profit la campagne électorale ouverte dimanche dernier, pour aller à la rencontre des populations dans les régions lointaines. Ce mardi 5 février 2019, c’est le Walo qui était à l’honneur. Localité pour laquelle il a annoncé une série de promesses.

‘’Walo bénéficiera du Programme des villes religieuses. Gaya La Sainte, profitera du programme de modernisation des villes religieuses avec une salle de conférence, une salle de réception ainsi qu’une maison des hôtes. Donc Dagana, renseigne le président, sera un département émergent, s’il plaît à Dieu’’.

Ladite localité, selon le président Macky Sall ‘’c’est aussi une terre d’élevage et d’agriculture. Donc, le Walo est en train de devenir le grenier du Sénégal. En outre, c’est aussi une terre d’industrie avec la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) qui crée beaucoup d’emplois’’, a dit le candidat de la Coalition Bby avant de souligner la nécessité pour l’État de soutenir cette compagnie. Le sort de l’usine Socas n’a pas été laissé en rade. Il a promis sa réouverture prochaine. D’ailleurs, ‘’les discussions sont très avancées avec le promoteur pour la transformation de la tomate’’, a-t-il ajouté. Au finish, il a aussi promis aux populations du Walo que ‘’Promovilles sera à Dagana et Richard Toll pour y construire de nouvelles routes et une gare routière’’.