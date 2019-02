Présidentielle 2019 / Macky Sall : « Je m’engage à multiplier par 10 les réalisations que je faisais »

À Koungheul, ultime étape de sa 12e journée de campagne électorale, le président Macky Sall s’est montré très satisfait de la forte mobilisation des populations locales. Candidat de la Coalition présidentielle, Benno bokk yakaar, il a décerné son satisfecit au maire de la localité.

‘’Je crois que vous (populations de Koungheul) avez remporté la palme. J’ai vu l’accueil et je suis content’’ (…). Ici (à Koungheul), j’ai l’esprit tranquille. Parce que ce que je vois démontre qu’ici il n’y a point de combat. En réalité, les populations m’ont lancé un défi. Et je m’engage à multiplier par 10 toutes les réalisations que je faisais’’, a-t-il promis.



Face aux doléances de Mayacine Camara, maire de la localité, il a pris l’engagement de veiller à la déferrisation de l’eau pour l’amélioration de la boisson, augmenter le budget de ladite collectivité locale pour lui permettre de poursuivre les travaux de construction du stade etc. concernant l’édile de Koungheul. Macky Sall en a profité pour tresser des lauriers sur la tête de M. Camara. Celui-ci, a-t-il indiqué, fait partie des 5 cadres nationaux qui rédigeaient son programme du Pse. En outre, il a lancé une pierre dans le jardin des membres de l’opposition. ‘’Pour croiser le fer avec l’opposition il faut aller sur les réseaux sociaux. Mais sur le terrain, ils sont absents’’.