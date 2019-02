Présidentielle 2019 / Macky Sall : « Ce qui me réconforte et me donne encore plus d’énergie... »

Le président de la Coalition Benno Bokk Yakaar draine des foules sur tout son passage. Après le Baol, le Fouta et le Boundou, il est depuis ce samedi 9 février 2019 dans la Casamance avec son convoi. Macky Sall, leader de la Coalition présidentielle passera la nuit à Kolda, après un meeting à Vélingara.

Hôte de Abdoulaye Bibi Baldé, le maire de la ville de Kolda, il s’est félicité de la forte mobilisation. ‘’Le Fouladou nous reçoit ce soir avec une mobilisation exceptionnelle. Partout au Sénégal où je suis passé, j’ai vu la même ferveur. (…). La mobilisation, partout où je suis passé, montre l’adhésion forte des populations sénégalaises. Cela me suffit. Cela me réconforte. Et cela me donne encore plus d’énergie’’, a dit le Président Macky Sall.