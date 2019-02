Présidentielle 2019 : MPS/Selal, Msu France et Fale soutiennent Idrissa Seck

Les soussignés



- Considérant l’exclusion arbitraire de 25 candidats de l’opposition de l’élection présidentielle

- Considérant la volonté de Macky Sall de perpétrer un coup d’Etat électoral pour rester illégitimement au pouvoir

- Considérant que tout doit être mis en œuvre pour faire échec à cette volonté dictatoriale et qu’aucun moyen ne doit être négligé pour réussir la 3ème alternance



1. Apportent leur soutien à toutes les actions de résistance qui seront organisées avant, pendant et après le 24 février



2. Appellent à la mobilisation des électeurs en faveur du candidat de l’opposition le mieux placé, M. Idrissa SECK, qui rassemble déjà de nombreuses composantes du C25



3. Acceptent l’invitation qui leur a été adressée par le Président Papa DIOP d’intégrer la plate-forme de soutien à la candidature de M. Idrissa SECK



4. Renouvellent leur haute considération au Président Abdoulaye WADE, et le remercient pour son engagement permanent dans le combat pour libérer le peuple sénégalais des chaines de la dictature et de la pauvreté



Fait à Dakar, le 5 février 2019



ONT SIGNE :



Mamadou Bamba NDIAYE, Secrétaire général du MPS/SELAL

Sidy FALL, Coordonnateur général du MSU/FRANCE

Mamadou FALL, Président du FALE