Présidentielle 2019/Louga : Mamour Diallo entame la caravane "Dolly Falaat Macky "

Le président du mouvement Dolly Macky, Mamadou Mamour Diallo sillonne le département de Louga en prélude aux prochaines échéances présidentielles du 24 février 2019. Le responsable politique de l’Apr dans la capitale du Ndiambour est sur le terrain pour mobiliser les troupes en faveur du candidat de la majorité présidentielle. À cet effet, Mamadou Mamour Diallo a entamé ce mercredi 13 février une caravane dans huit localités au niveau de Louga. L’objectif de ses manifestations est de communiquer avec les populations locales sur les réalisations du Chef de l’État au cours de son septennat, mais aussi sur les grands chantiers qui, selon lui n’attendent que la réélection du Président sortant Macky Sall pour être concrétisés.



Au cours des différentes étapes de la caravane, le président Mamour Diallo a tenu à rassurer les habitants de chaque localité devant leurs préoccupations et doléances qui selon lui, seront toutes satisfaites à l’orée du deuxième mandat du Président Macky Sall. « En plus des formations dont vous avez bénéficié, il y aura des fonds qui sont en route et qui permettront de booster l’autonomisation des femmes et l’emploi et jeunes de toutes les localités environnantes », a assuré le leader du mouvement Dolly Macky.