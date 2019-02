Présidentielle 2019 / Louga : Mamour Diallo en visite auprès des foyers religieux pour un 2ème mandat de Macky Sall

Après avoir mis sur pied le concept dénommé Dolly Falat Macky pour la victoire éclatante du candidat Macky Sall au premier tour, Mamadou Mamour Diallo est allé solliciter des prières auprès des autorités religieuses des localités environnantes. Le président du mouvement Doly Macky accompagné d’une forte délégation, s’est rendu en premier lieu à Thiamène chez la famille Mbaye Koki où il a été reçu à la résidence Ahmed Sakhir Lo. Il s’est ensuite dirigé vers Ndiagne au domicile de Serigne Amar Diagne qui a accentué son discours sur l‘union des cœurs entre les acteurs politiques de Benno Bokk Yaakaar pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Ensuite, cap au domicile du Khalife de Keur Ngoura, Serigne Modou Khabane Diop qui a formulé des prières pour lui et le candidat Macky Sall, non sans lui rappeler son projet d’ériger un institut dédié à Mame Ndoumbé Diop. Devant le chef religieux, le responsable apériste a déclaré que le Président Macky Sall a fait des cités religieuses une de ses priorités dans la mesure où il s’est activement investi pour la modernisation des villes religieuses à travers l’érection d’infrastructures et d’instituts, entre autres.



En outre, le lieutenant de l’Apr à Louga a terminé sa tournée à Guet Ardo à travers laquelle il a rappelé son souhait au Khalife Amadou Aïssata Ba de voir son candidat être réélu dès le premier tour.