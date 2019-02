Présidentielle 2019 : Les temps forts de la J11 de la campagne de Macky entre Kaolack et Foundiougne

La campagne électorale lancée le 3 février dernier suit son cours. Elle est à mi-chemin, et les candidats continuent d’aller à la rencontre des populations. Le candidat de la Coalition présidentielle est lui dans le Sine Saloum où son convoi a été à Ndiafatte, Passy, Sokone, Karang, avant de finir sa tournée à Foundiougne.



Première étape de sa 11e journée de tournée, dans une caravane qui a quitté Dakar depuis le début de la campagne, Ndiafatte a mobilisé du monde derrière son maire, Aïssatou Ndiaye. Passy aussi a mobilisé du monde. Cette localité rattachée au département de Foundiougne dans la région de Fatick a drainé des foules. Les autorités locales en ont profité pour lister leurs problèmes. Macky Sall, prenant la parole s’est félicité de la réalisation du nouveau pont de Foundiougne. Lequel a permis à Passy de connaître un nouveau développement.



À Sokone, Macky Sall et sa délégation ont été accueillis par le ministre Abdou Latif Coulibaly et les autorités locales.

À Karang, le maire ému n’a pas pu retenir ses larmes devant le candidat de la coalition présidentielle. Après les déclarations des responsables locaux et de Macky Sall, le cortège a fait demi-tour. Et cap sur Foundiougne où s’est tenu le grand meeting de la journée de ce mercredi, à l'issue duquel Macky Sall et ses alliés passeront leur deuxième nuitée à Kaolack.

À partir de la capitale du Saloum, le convoi prendra la destination de Koungheul et Guinguinéo, fief de Me Souleymane Ndéné Ndiaye.