Présidentielle 2019 : Les religieux invitent les électeurs à choisir le meilleur candidat au nom de la stabilité nationale

À trois jours du début de la campagne électorale, les religieux multiplient leurs prêches pour un processus électoral apaisé. Dans ce sillage, Mourchid Iyane Thiam et l’abbé Jacques Seck sont montés au créneau pour délivrer un message de paix, d’amour envers tous les acteurs de ce grand tournant pour la démocratie sénégalaise. À en croire le président de la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, ce qui fait que le Sénégal n’a pas jusque-là été la cible de conflits armés, c’est assurément l’œuvre colossale des précurseurs des foyers religieux. À ce titre, les deux personnalités représentant respectivement le monde islamique et la Sainte église, s’accordent sur le principe selon lequel les électeurs devront choisir le meilleur candidat pour le peuple et non suivre des consignes de vote de certains religieux qui peuvent ne pas épouser leurs propres aspirations...