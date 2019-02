Présidentielle 2019 : Les propositions de l’opposition ne sont pas à la hauteur des défis à relever (Idrissa Diabira)

De Ousmane Sonko à Idrissa Seck, en passant par Me Madické Niang et Issa Sall, ils n’ont pas de propositions concrètes à présenter aux sénégalais. Selon Idrissa Diabira, tout ce discours qu’ils tiennent sur les réformes ne sont pas crédibles et ne sont pas des propositions qui sont à la hauteur des défis que le Sénégal compte relever. Le porte parole du candidat Macky Sall d’exhorter l’opposition à ne pas nier le bilan du président qui a des résultats sans appel dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture, de la santé et du renforcement du pouvoir d’achat des sénégalais.