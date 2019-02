Présidentielle 2019 : Les lieutenants de Mamour Diallo promettent 80% de l’électorat de Louga pour Macky Sall

Le mouvement Dolly Macky à travers ses séries de caravanes, de visites de proximité et de meetings qu’il mène sur toute la commune de Louga, compte bien jouer sa partition, pas des moindres pour la réélection du président Macky Sall. Dans ce contexte de campagne électorale, les responsables et militants dudit mouvement ont sans ambages affiché leur optimisme quant à la victoire éclatante du candidat de la majorité présidentielle dès le premier tour. Selon Ass Diobé Sylla, un lieutenant de première heure de Mamour Diallo et leader du mouvement Adl (alliance pour le développement de Louga), Louga a d’emblée porté son choix sur Macky Sall qui, dit-il remportera les échéances avec un taux de 80%.