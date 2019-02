Présidentielle 2019 : Les faits marquants de la J2 de la campagne de Macky Sall

Tivaouane. Cette cité religieuse, terre de Cheikh Sidy El Hadji Malick Sy, a offert l’hospitalité au président de la République. Macky Sall, candidat de la Coalition Benno Bokk Yakaar qui s’est entretenu avec les autorités de la sainte ville y a passé la première nuit de sa campagne électorale. Ce, après avoir été reçu par le khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour. Lequel était entouré d’autres proches du saint homme.Dakaractu revient ici sur les grandes lignes de cette deuxième journée de campagne électorale pour un second mandat de Macky Sall, ce lundi. Après une nuit passée dans la cité, le convoi a pris la destination de Louga. Au cours du voyage, la caravane forte de près de 50 véhicules a fait des escales. Ce fut le cas à Méouane et à Ngaye Mékhé où le candidat a été accueilli sur la route par les maires desdites localités. Lesquels lui ont transmis de vive voix, les préoccupations de leurs administrés. Mais c’est à Kébémer où Macky Sall a fait son second meeting. Accueilli par des leaders locaux que sont Modou Diagne Fada et Thierno Lo, Macky Sall a pris des engagements en faveur des populations de la zone avant que le convoi ne s’ébranle à destination de Louga. Après la déferlante notée à Mbacké, une vraie marée humaine a pris d’assaut le meeting du camp présidentiel.Macky Sall qui a été boosté par Ousmane Tanor Dieng, Mamour Diallo, Aminata Mbengue Ndiaye, entre autres, a bouclé sa deuxième journée de campagne par un grand meeting à Saint Louis. À la place publique se situant en face de la gouvernance de l’ancienne capitale, le leader de la Coalition Benno Bokk Yakaar, n’a pas pu se retenir face aux chansons de l’artiste musicien, Youssou Ndour. Il a même fait une démonstration de ses capacités de danseur devant une foule en liesse. A Ndar, il va d’ailleurs passer sa deuxième nuit de campagne électorale avant de reprendre, au petit matin, la route vers Podor...